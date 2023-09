HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen nach einem Treffen mit dem Vorstandschef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Unternehmenslenker habe eine sehr ausgewogene Sicht auf die Chancen und Risiken für den Autobauer gegeben, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe der Manager unterstrichen, dass Volkswagen nicht mehr dem Absatz zulasten der Kosten hinterherjage. Dabei bleibe das China-Geschäft mit E-Autos herausfordernd. Mit Blick auf den Konzern sei im dritten Quartal mit Auslieferungen auf dem Niveau des Vorquartals und über dem Vorjahr zu rechnen./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 09:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken