Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anbei ein aktuelle Marktanalyse von XTB:VPI-Daten für das Vereinigte Königreich im August:- VPI im Jahresvergleich Tatsächlich 6,7% (Prognose 7%, zuvor 6,8%) Im August sei die beobachtete Inflationsrate in allen Messgrößen schwächer als erwartet gewesen. Die Gesamtinflation sei lediglich um 0,3% gestiegen gegenüber den erwarteten 0,7%, eine Entwicklung, die sich nach der Ankündigung negativ auf das Pfund und die Anleiherenditen ausgewirkt habe. Ein deutlicher Rückgang der Lebensmittelpreise sei der Hauptgrund für den Rückgang der Kernpreise, was wiederum die Bank of England (BOE) dazu veranlassen dürfte, die Zinssätze ein letztes Mal zu erhöhen, bevor sie eine Pause einlege. Diese Bewegung bei den Lebensmittelpreisen werde als positive Nachricht für die BOE angesehen, die einen wesentlichen Grund für eine bevorstehende Pause nach einer möglichen Zinserhöhung liefere. (20.09.2023/alc/a/a) ...

