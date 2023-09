Linz (www.anleihencheck.de) - Alle warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Heute am Abend sollte der Zinskorridor unverändert zwischen 5,25% bis 5,50% bleiben. Aufgrund der aktuellen Datenlage würden die Marktteilnehmer erwarten, dass sich die Konjunktur abbremsen werde und sich damit auch der Inflationsdruck verringere. Experten hätten errechnet, dass im Juni 2024 bereits Zinsreduzierungen stattfinden könnten. Die Rede von FED-Chef Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung werde mit Interesse erwartet. Lasse er sich weiter offen, an der Zinsschraube zu drehen, oder bestätige er eine Verschnaufpause, oder bereite er den Markt sogar schon auf eine Zinssenkung vor? Bis zur endgültigen Entscheidung würden sich die Währungsmärkte zurückhaltend zeigen. Aktuell notiere das Kursverhältnis zwischen Euro und US-Dollar knapp unter 1,0700 unter Banken. Je nach Interpretation der Aussagen seien bei EUR/USD Ausschläge zwischen 1,0500 und 1,0770 möglich. (20.09.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...