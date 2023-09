Unterföhring (ots) -Unterföhring, 20. September 2023. Im Herbst 2023 wird vieles anders - zumindest bei "The Voice of Germany" auf ProSieben und in SAT.1. Denn mit Ronan Keating, Bill und Tom Kaulitz, Giovanni Zarrella und Shirin David nehmen ab dem 21. September 2023 gleich fünf neue Coaches auf den roten Stühlen Platz. Vertraut bleiben hingegen die Werbekunden, die die Musik-Show in diesem Jahr begleiten werden. So konnte die Seven.One AdFactory erneut CUPRA als Sponsoring-Partner gewinnen und die Kooperation mit der Automobilmarke im Rahmen eines Titelpatronats des neuen TVOG-Spin-offs "The Voice Rap by CUPRA" auf Joyn weiter ausbauen. Und auch Samsung ist wieder mit dabei und setzt mittels Placements und eigens produzierten Spots auf viel Kreativität.Doppelt hält besser: CUPRA prominent bei "The Voice of Germany" und "The Voice Rap by CUPRA"Nicht nur auf eine, auf gleich zwei Musik-Shows setzt CUPRA dieses Jahr, um seine Marke strategisch im Musikumfeld zu positionieren. Denn: Musik ist für die Automobilmarke der Inbegriff für Inspiration, Haltung und dafür, neue Wege zu gehen. In diesem Zuge begleitet CUPRA die 13. Staffel von "The Voice of Germany" mit einem umfangreichen Sponsoring im TV, Digital, auf Social Media sowie auf dem offiziellen TVOG-YouTube-Formatchannel, macht mit einem Rubriken-Sponsoring der "The Voice of Germany News" bei "taff" auf ProSieben auf sich aufmerksam und übernimmt zusätzlich das Titelsponsoring der neuen Rap-Show "The Voice Rap by CUPRA". So erschließt sich CUPRA zusätzliche Reichweite und neue Zielgruppen. Product Placements in beiden Shows sowie eine Promotion-Lizenz runden die XXL-Kampagne ab.Giuseppe Fiordispina, Leiter Marketing bei CUPRA Deutschland: "Genau wie bei 'The Voice of Germany' ist es unsere Mission, für musikalische Nachwuchstalente einen kreativen Raum für neue Impulse zu schaffen. Deshalb führen wir unsere langjährige Kooperation mit 'The Voice of Germany' auch in diesem Jahr fort und setzen sogar noch eine Schippe obendrauf. Als Titelpatron des neuen Rap-Formats 'The Voice Rap by CUPRA' auf Joyn erweitern wir unsere Präsenz im TV um eine Digitale und erreichen damit nun auch eine neue, digital affine Zielgruppe, die Rap liebt und Streaming lebt."Ganz nah an den Talenten: Samsung wirbt mit eigens produzierten SpotsAuch für Samsung und seine Galaxy-Smartphone-Nutzer:innen ist der perfekte Sound wesentlich und "The Voice of Germany" daher ein ideales Werbeumfeld. So begleitet Samsung in diesem Jahr erneut die besten Stimmen Deutschlands auf ihrer Reise ins Finale und setzt auf eigens, vom Creative House, der Kreativ-Unit der Seven.One AdFactory, für die Staffel produzierte Werbespots. Darin spielen Talente aus "The Voice of Germany" und "The Voice Rap by CUPRA" die Hauptrolle und zeigen im Zusammenspiel mit den neuesten Galaxy-Geräten bei Gesangsproben ihr musikalisches Können."Gemeinsam mit dem Creative House und dessen Expertise in den Bereichen Kreation und Produktion sind uns berührende Werbespots gelungen, die erneut zeigen, dass 'The Voice of Germany' das perfekte Format ist, um die Verbindung der Samsung-Galaxy-Geräte mit Musik zu zelebrieren. Die Talente zeigen authentisch, dass unsere Galaxy Z Flip 5 gemeinsam mit, Tablet, Watch und Kopfhörer perfekte Begleiter für leidenschaftliche Musiker:innen und Musikfans sind", erklärt Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics Deutschland.Neben der Einbindung der eigens produzierten Spots im Umfeld der Musik-Show und Produktplatzierungen nutzt Samsung zusätzlich eine Promotion-Lizenz, um während der Staffel mit der Format-Marke auf seinen Kanälen zu werben."The Voice Rap by CUPRA" seit 14. September 2023, immer donnerstags auf Joyn"The Voice of Germany" ab 21. September 2023, immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie auf Joyn, jeweils um 20:15 UhrPressekontakt:Kristina SchreiberPR Manager Communications & PRStrategy, Digital & Sales Seven.One Entertainment GroupMobile: + 491511 898 7012E-Mail: Kristina.Schreiber@seven.oneMedienallee 7 / 85774 UnterföhringOriginal-Content von: SevenOne AdFactory, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76507/5607413