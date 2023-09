In einem ansonsten durchaus freundlichen Marktumfeld geht es mit der Aktie von Talanx am Mittwoch kräftig bergab. So verlieren die Anteilscheine des Versicherungskonzerns (HDI) im frühen Handel satte sieben Prozent. Denn der Vorstand will mit einer Kapitalerhöhung den Anteil seiner Aktien in Streubesitz nach oben treiben.Geplant sei eine Kapitalerhöhung von bis zu 300 Millionen Euro, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Dienstagabend in Hannover mit. Das Geld erhöhe auch die Kapitalausstattung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...