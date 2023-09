SAN CARLOS, Kalifornien, USA (ots) -Der Hacker steckt hinter Cyberangriffen mit scheinbar legitimer Software in EMEA und APAC.Check Point Research (CPR), die Forschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), einem weltweit führenden Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, entlarvt den Hacker "EMINeM", der sich für eine Malware verantwortlich zeichnet, die Ziele in der EMEA- und APAC-Region trifft. Der Hacker verbreitet die Malware über scheinbar legitime Software: Remcos Remote Access Trojan (RAT) und GuLoader (auch bekannt als CloudEyE und TheProtect) werden zwar vordergründig als legitime Tools beworben. Sie werden jedoch in großem Umfang für Cyberangriffe genutzt und zählen durchweg zu den am weitesten verbreiteten Schadprogrammen.Die Verkäufer werden zu Komplizen, da sie sehr wohl wissen, dass ihre Software von Cyberkriminellen genutzt wird, um ihre illegalen Aktivitäten zu verbergen. Laut der ThreatCloud AI von Check Point ist jeden Monat eines von 41 Finanzunternehmen von GuLoader betroffen, außerdem eine von 35 Bildungseinrichtungen von Remcos.Alexander Chailytko, Cyber Security, Research & Innovation Manager bei Check Point Research, über die Entwicklung: "Es gibt einen alarmierenden Trend, dass Cyberkriminelle Malware in scheinbar legitimer Software verstecken, um die Strafverfolgung zu umgehen. Um diese aufkommenden Bedrohungen zu bekämpfen, müssen Strafverfolgungsbehörden, Cybersicherheitsexperten und die breitere Community ihre Kräfte bündeln, um diese Bedrohungen aufzudecken und zu neutralisieren."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5607428