In Arizona wurde die neue Produktionsstätte von HelloFresh (HF) eröffnet. Das neue Produktionszentrum für Fertiggerichte ist eine der größten Großküchen in den USA. Während das zweite Quartal aufgrund eines schwachen Verbraucherumfelds eine schwache Umsatzleistung aufwies, ist die neue Anlage eine wichtige Quelle der Zuversicht für das Management mit Blick auf die zweite Hälfte des Jahres 2023. Eine Belebung des Kundenwachstums wird erwartet, was sich im vierten Quartal stärker bemerkbar machen sollte. Bislang hat HF die Herausforderungen des unsicheren makroökonomischen Umfelds und des Inflationsdrucks im Hinblick auf die Profitabilität erfolgreich gemeistert. Nach der Anpassung der Gewinnschätzungen kommt AlsterResearch zu einem neuen Kursziel von EUR 31,00 (alt: EUR 29,00). Nach der jüngsten Kurserholung lautet das Rating nun HALTEN (vorher: KAUFEN). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE.





