PINGTAN, Fujan (IT-Times) - China hat das weltweit größte Windkraftanlagen-Cluster auf See an das Stromnetz angeschlossen und offiziell in Betrieb genommen. Die weltgrößte Offshore-Windkraftanlage vor Pingtan in der Provinz Fujian, die von der China Three Gorges Corporation betrieben wird, wurde am 17....

Den vollständigen Artikel lesen ...