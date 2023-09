Minenlegende Rob McEwen steigt bei Goliath Resources ein!

Anzeige / Werbung

Das ist ein wahrer Ritterschlag: Bergbaulegende Rob McEwen steigt bei Goliath ein!

Nach zuletzt zahlreichen überzeugenden und vielversprechende Bohrergebnissen kommt Goldexplorer Goliath Resources (TSXV GOT / WKN A2P063) jetzt mit einer nicht minder spektakulären Nachricht heraus. Wie das Unternehmen brandaktuell mitteilt, tätigt Bergbaulegende und Multimillionär Rob McEwen ein strategisches Investment in Goliath! Und Großaktionär Crescat Capital zieht mit.

Foto: Goliath Resources

Herr McEwen gehört zu den reichsten Kanadiern und ist Gründer und ehemaliger Chairman von Goldcorp bis zu deren Übernahme für 10 Mrd. Dollar durch Newmont. Aktuell ist er Executive Chairman und größter Aktionär von McEwen Mining. Herr McEwen hat nun mitgeteilt, dass er über eine durch ihn kontrollierte Gesellschaft NFT-Einheiten von Goliath im Gegenwert von 1 Mio. Dollar erwerben wird. Crescat Capital hält derzeit 18% der Aktien von Goliath und wird das Recht ausüben seine Beteiligung anteilsmäßig aufzustocken

Finanzierung in Höhe von 5 Mio. Dollar geplant

Goliath plant, bis zu 5 Mio. Dollar über eine nicht vermittelte Privatplatzierung aufzunehmen und zwar in einer Kombination aus: (i) Non-Flow-Through-Einheiten, die zu einem Preis von 0,63 CAD pro NFT-Einheit verkauft werden. Jede NFT-Einheit wird dabei aus einem halben Warrant bestehen, der den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab dem Ausgabedatum für jeden ganzen Warrant eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,78 CAD zu erwerben; und (ii) Flow-Through-Aktien, die zu einem Preis von 0,67 CAD verkauft werden und aus einer Stammaktie bestehen werden, die als Flow-Through-Aktie im Sinne von Subsection 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes gilt.

(British Columbia Super Flow, die Steuergutschrift für B.C. Mining Flow-Through Shares (B.C. MFTS) ermöglicht es in British Columbia ansässigen Personen, die in Flow-Through-Aktien investieren, eine nicht erstattungsfähige Steuergutschrift in Höhe von 20 % ihrer B.C. Flow-Through-Bergbauausgaben zu beantragen. B.C. Flow-Through-Bergbauausgaben sind spezifische Explorationsausgaben, die von einer PBC getätigt werden und auf die die Gesellschaft, die die Flow-Through-Aktien ausgibt, verzichtet.)

Ein Ritterschlag

"Wir fühlen uns sehr geehrt und freuen uns, dass Herr McEwen an dieser Finanzierung als Hauptinvestor beteiligt ist. Dies zeigt, dass unsere neue Entdeckung die Aufmerksamkeit eines angesehenen Investors und erfahrenen Bergbauunternehmers auf sich gezogen hat. Wir freuen uns auf den Beitrag und die Anleitung von Herrn McEwen, während wir die Surebet-Entdeckung weiter ausbohren und den Wert für unsere Aktionäre auf unserem Golddigger-Grundstück weiter steigern", erklärt dazu Roger Rosmus, Gründer und Chief Executive Officer von Goliath. Auch die Bedeutung der "kontinuierliche Unterstützung und Anleitung durch das Team von Crescat Capital" betont er noch einmal.

Goliath Resources will den Erlös dieser Finanzierung, die bis zum 29. September 2023 abgeschlossen sein soll, in die weitere Exploration seiner Liegenschaften Golddigger und Lucky Strike im oder am Goldenen Dreieck von British Columbia verwenden (Flow Through). Der Erlös der Non Flow Through-Finanzierung ist für allgemeine Betriebs- und Verwaltungskosten vorgesehen.

Fazit: Angesichts der bisher bereits herausragende Bohrergebnisse der Explorationssaison 2023 hat Goliath mittlerweile sechs Diamantkernbohrer im Einsatz und das geplante Bohrprogramm von 18.000 auf 34.000 Meter erweitert. Bisher haben alle dieses Jahr durchgeführten Bohrungen Vererzung angetroffen und damit ein mehr als 1,8 Quadratkilometer großes Gebiet erschlossen. In diesem trafen 42% der 89 Bohrungen auf sichtbares Gold und mehrere Bohrlöcher wiesen darüber hinaus große Mengen sichtbaren Goldes von bis zu 1% im Bohrkern nach. Das und die auch in den vergangenen zwei Jahren schon sehr positiven Ergebnisse von der Surebet-Entdeckung haben jetzt offenbar dazu geführt, dass Bergbaulegende Rob McEwen eingestiegen ist. Und das kann man nicht anders als als Ritterschlag bezeichnen.

