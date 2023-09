Nach dem Großangriff Aserbaidschans auf seine Region Bergkarabach legen die dort ansässigen Armenier ihre Waffen nieder. Die Truppen der ethnischen Armenier in Bergkarabach erklärten am Mittwoch, sie hätten einem von russischen Friedenstruppen vermittelten Waffenstillstand zugestimmt, der am Mittag...

Den vollständigen Artikel lesen ...