Wien (www.fondscheck.de) - Ark Invest, das Unternehmen von US-Starinvestorin Cathie Wood, hat Rize ETF erworben, einen Londoner Anbieter von Themeninvestments, so die Experten von "FONDS professionell".Damit erschließe sich die 67-Jährige, die mit ihren Investments in disruptive Unternehmen bekannt geworden sei, einen neuen Absatzmarkt. In Europa seien ihre aktiv verwalteten ETFs, die in Zeiten des Tech-Booms mit sagenhafter Performance und milliardenschweren Mittelzuflüssen hätten punkten können, nicht zum Vertrieb zugelassen. Hierzulande berate Woods Team, das Firmenangaben zufolge weltweit etwa 25 Milliarden US-Dollar verwalte, lediglich den Luxemburger Fonds Nikko AM - Ark Disruptive Innovation (ISIN LU1861558580/ WKN A2PG6J). ...

