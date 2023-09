Im Nachgang der festen Börsentendenz vom Dienstagnachmittag ziehen die Heizölpreise vor allem in Deutschland deutlich, um bis zu einen Cent je Liter, an. Die Korrektur vom Montag und Dienstag ist damit vorerst beendet. Am Mittwoch selbst zeichnet sich allerdings bereits die nächste Trendwende ab. Seit dem Morgen ist der Gasölpreis an der Londoner Rohstoffbörse ICE rückläufig und könnte die Heizölpreise ...

