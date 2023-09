Luzern (ots) -Die Bewertungsmarketing-Plattform KundenVersprechen.ch wechselt rückwirkend zum 1. Juli 2023 in den Besitz des Schweizerischen Konsumentenbunds. Als mehrjähriger Wegbegleiter integriert der gemeinnützige Verein die Plattform nun vollständig in sein Portfolio. Das Ziel ist die verstärkte Förderung verantwortungsvoller Unternehmensführung für KMU.Seit 2019 gehört KundenVersprechen.ch zur Digitalagentur Kvmedia GmbH in Luzern und Küssnacht am Rigi. Über 2'000 Schweizer Unternehmen haben sich dem digitalen KMU-Label mit Landingpage, Gütesiegel und Kundenbewertungen angeschlossen. Jetzt übernimmt einer der bisherigen Träger die Plattform - der Schweizerische Konsumentenbund (SKB). Cornelia Brun Grampe, Präsidentin des SKB, erklärt: "Das Kundenversprechen-Gütesiegel zählt zu den führenden Qualitätssiegeln für Schweizer KMU. Die Übernahme und Integration ins SKB-Portfolio stärkt unser Engagement für unternehmensfreundlichen Konsumentenschutz erheblich. Durch die direkte Verantwortung für das Gütesiegel erhöhen wir wiederum seine Strahlkraft und maximieren seinen Nutzen."Der SKB bietet seine Dienstleistungen sowohl Privatpersonen, also Konsumentinnen und Konsumenten, als auch kleinen und mittleren Unternehmen an. Patrick Dütschler, Leiter der Geschäftsstelle des SKB, erklärt: "Der Fokus unserer Organisation liegt auf der Gestaltung einer zeitgemässen Online-Umgebung, die die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten umfassend abdeckt und gleichzeitig Selbstständige, Startups und Kleinunternehmen anspricht. KundenVersprechen.ch fügt sich nahtlos in dieses Konzept ein, da es ausdrücklich darum geht, die Kundenzufriedenheit auf das Maximum zu steigern."Die umfassende technische Integration der Plattform wird in den nächsten Wochen sorgfältig durchgeführt und abgeschlossen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten reibungslos funktionieren und höchste Effizienz gewährleistet ist.Über den Schweizerischen KonsumentenbundDer SKB ist eine unabhängige Nonprofit-Organisation mit Sitz in Luzern. Wir helfen Privatpersonen und KMU in der Schweiz mittels Beratung, Information und Unterstützung. Besuchen Sie uns auf www.konsumentenbund.ch.Pressekontakt:Schweizerischer KonsumentenbundPatrick DütschlerLeiter der Geschäftsstelle031 343 10 11info@konsumentenbund.chwww.konsumentenbund.chOriginal-Content von: Schweizerischer Konsumentenbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096776/100911518