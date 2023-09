Vor der nächsten Zinssitzung der Fed gaben die Märkte sich am Dienstag weitgehend gelähmt. Der Vonovia-Aktie gelang es in diesem Umfeld jedoch, kräftige Aufschläge zu erzielen. Die meisten Experten rechnen damit, dass die US-Notenbank auf eine weitere Zinserhöhung zunächst verzichten, vielleicht sogar grob Zinssenkungen in Aussicht stellen wird.Anzeige:Für die Immobilienbranche wäre das eine wahre Wohltat und in freudiger Erwartung legte Vonovia (DE000A1ML7J1) im gestrigen Handel um ansehnliche 3,65 Prozent bis auf 23,84 ...

