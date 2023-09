Die Augen der Anleger sind in dieser Woche auf die US-Notenbank Federal Reserve gerichtet. Während der Markt mit einer Zinspause im September rechnet, stellt Christoph Zwermann weitere Zinsanhebungen in Aussicht. Warum diese Maßnahme in diesem Jahr noch denkbar wäre, erklärt er im Interview mit DER AKTIONÄR TV. Der Börsenexperte spricht in der Sendung außerdem über die derzeitige Entwicklung beim Dow Jones, Bitcoin und DAX. Im Fokus der aktuellen Ausgabe stehen aber die Emerging Markets. Wie es aus technischer Sicht weitergehen könnte am Kapitalmarkt, erfahren Sie in der Zwermann-Analyse.