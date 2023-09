© Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck



Seit ihren Tiefstständen im vergangenen Jahr hat die Aktie von Daimler Truck mehr als 50 Prozent aufgeholt. Unterschätzen Anleger die Aktie immer noch? Warburg Research sieht noch viel Luft nach oben.

Seit fast zwei Jahren ist Daimler Truck als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. Inzwischen ist die Aktie auf dem besten Weg, die alten Höchststände von Anfang 2022 wieder zu sehen. Geht es nach den Analysten von Warburg Research, steht der Aktie sogar eine richtige Rallye bevor.

"Wir sind der Meinung, dass das aktuelle Kursniveau die herausragende Marktposition und Ertragskraft von Daimler Truck nicht ausreichend widerspiegelt", so Warburg-Analyst Fabio Hölscher in einem neuen Marktbericht. Sein Kursziel liegt mit 49 Euro rund 45 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Die jüngsten Quartalszahlen konnten ebenfalls überzeugen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 41 Prozent auf rund 1,43 Milliarden Euro zu. Zwischen April und Juni verkaufte das Unternehmen 131.888 Fahrzeuge, ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den USA ist man mit einem Marktanteil von 40 Prozent der Marktführer, in Europa belegt das Unternehmen Platz drei.

Neuer eActros mit Weltpremiere im Oktober

Auch bei der Elektrifizierung macht das Unternehmen, das weiterhin zu 30 Prozent in Besitz von Mercedes-Benz ist, Fortschritte. Am 10. Oktober stellt Daimler Truck seinen elektrischen eActros 600 vor. Laut Unternehmensangaben soll der e-Lkw eine Reichweite von 500 Kilometern ohne Zwischenladen haben. Darüber hinaus ist ein Joint Venture mit dem US-Motorenhersteller Cummins zur Produktion von Batteriezellen geplant.

Geduldige Anleger könnten belohnt werden

Warburg-Analyst Hölscher sieht weiter eine stabile Nachfrage nach Lkw. Trotz sich eintrübender wirtschaftlicher Vorzeichen bestehe weiterhin Nachholpotenzial nach den Produktionsengpässen der vergangenen Jahre. "Der Markt preist derzeit eine finanzielle Entwicklung ein, die weit hinter den Ambitionen des Unternehmens unter normalen Marktbedingungen zurückbleibt", schreibt Hölscher weiter. "Dies wird letztendlich korrigiert werden - zum Vorteil des geduldigen Anlegers - unserer Ansicht nach."



Außerdem überzeugen ihn die Fortschritte bei der Profitabilität. "Gepaart mit einer gesunden Bilanz, die viel Spielraum für finanzielle und klare Strategien für die Megatrends der Branche lässt, halten wir Daimler Truck für ein solides Investment."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion