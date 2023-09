Heute im gabb: Um 13:33 liegt der ATX TR mit +0.99 Prozent im Plus bei 7097 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 7.57% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +3.52% auf 105.8 Euro, dahinter CA Immo mit +1.40% auf 30.875 Euro und Verbund mit +1.31% auf 81.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15755 (+0.44%, Ultimo 2022: 13923, 13.15% ytd). - News zu Andritz, Knaus Tabbert, froots, Research zu Wienerberger, Marinomed, Palfinger- Kurze zu OMV und ams Osram- Nachlese: Lenzing und die tolle Performance seit IPO, ZFA-Vorstandschef Frank Weingarts im Interview- Unser Robot sagt: Telekom Austria, Strabag, S Immo und weitere Aktien auffällig; Alejandro Plater führt den 6. Tag im CEO-Ranking- WE are from Austria: Warum wird die Wiener Börse dermassen ignoriert?- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...