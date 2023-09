FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Salzgitter AG von 27 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die reduzierte Gewinnprognose des Stahlkonzerns an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 11:36 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / 11:49 / MESZ

