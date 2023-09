DJ Deutsche Börse werden 94 Prozent der Simcorp-Aktien angedient

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse hat nach dem vorläufigen Ergebnis für die Übernahme der dänischen Simcorp rund 94 Prozent der ausstehenden Aktien und Stimmrechte angedient bekommen. Herausgerechnet sind dabei die Treasury-Aktien von Simcorp, teilte der Börsenbetreiber mit. Die Angebotsfrist für die Übernahme endete am Dienstag.

Das endgültige Ergebnis werde spätestens am 22. September veröffentlicht, heißt es. Nach dessen Veröffentlichung soll das Angebot innerhalb von maximal fünf Arbeitstagen abgewickelt werden.

Da mehr als 90 Prozent der Simcorp-Aktien und der damit verbundenen Stimmrechte erworben wurden, strebt die Deutsche Börse so bald wie möglich eine Akquisition der verbliebenen Minderheitsanteile an. Darüber hinaus strebt die Deutsche Börse an, das Listing der Simcorp-Aktien an der Nasdaq Kopenhagen einzustellen.

Die Eschborner haben vor knapp einem Monat grünes Licht von der EU für die Übernahme erhalten und damit die letzte regulatorische Hürde genommen.

Der fast 4 Milliarden Euro schwere Kauf der dänischen Softwareschmiede ist bei den Aktionären nicht gut angekommen. Sie monieren den hohen Kaufpreis. Einige Analysten befürchten eine Verwässerung der EBITDA-Marge und sehen zudem Umsetzungsrisiken.

