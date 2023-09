Vaduz (ots) -Der liechtensteinische Forstdienst veranstaltet alle sieben Jahre die "Liechtensteinischen Waldtage". Diese finden dieses Jahr vom 18. bis 23. September 2023 in Schaan statt.In dieser Woche werden rund 4000 Schülerinnen und Schüler in den Wald eingeladen, um diesen besser kennenzulernen. An sieben Stationen werden den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Waldthemen nähergebracht. Die Kinder und Jugendlichen bekommen hautnah einen Einblick in Themenbereiche in und um den Wald. Das Thema Klimawandel und die Auswirkungen auf den Wald werden ebenso thematisiert wie die Waldfunktionen, die ökologischen Zusammenhänge, der CO2-neutrale Rohstoff Holz oder welche Tiere im Wald zu Hause sind.Bei ihrem Besuch der Waldtage betonte Regierungschef-Stellvertreterin und Umweltministerin Sabine Monauni die Wichtigkeit des Waldes für Liechtenstein: "Der Wald produziert Sauerstoff, reinigt die Luft und ist der grösste CO2-Speicher unseres Landes. Er bewahrt Siedlungen und Verkehrswege vor Lawinen oder Steinschlag und verhindert Hochwasser durch sein grosses Wasserspeichervermögen. Die Aufgabe der kommenden Jahre und Jahrzehnte besteht darin, den Wald und seine vielfältigen Leistungen zu erhalten und an die klimatischen Veränderungen anzupassen".Öffentlicher BesuchertagZum Abschluss der Veranstaltung ist die Bevölkerung am Samstag, 23. September 2023 von 10:30 bis 16:00 Uhr herzlich dazu eingeladen, den Waldparcours und die diversen Vorführungen zu besichtigen. Erleben Sie einen interessanten, tierischen, spielerischen Rundgang mit dem Specht Woody und seinen Freunden. Der Parcours startet beim Forstwerkhof in Schaan.Für die Anreise bitten wir Sie, den Shuttle-Bus der LIEmobil ab Busbahnhof Schaan zu nutzen.Programm:- Demonstration Waldbrandbekämpfung mit dem Helikopter ab 11:00 Uhr jede halbe Stunde- Vorführungen Waldpflege- Festwirtschaft und KinderspielplatzDer Anlass findet bei jeder Witterung statt.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltDaniel Oertig, Amt für UmweltT +423 236 66 04Daniel.Oertig@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100911521