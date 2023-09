Es ist längst ein Dauerbrenner-Thema bei Mountain Alliance: Die Schere zwischen dem Substanzwert (NAV) und dem Börsenkurs klafft immer weiter auseinander. So wird das Portfolio des Münchner Beteiligungsunternehmens derzeit mit einem Discount von fast 60 Prozent zum NAV von 6,91 Euro je Aktie gehandelt. Das ist der mit Abstand höchste Wert in den vergangenen fünf ... The post Mountain Alliance: Zeit für mehr Gleichlauf appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...