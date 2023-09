CNGR Advanced Materials und der afrikanische Investor Al Mada planen ein Joint Venture zur Produktion von Batteriematerialien in Marokko. Der genaue Standort für das Werk in dem nordafrikanischen Land steht schon fest, der Produktionsstart auch -Â sofern die behördlichen Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden. Das chinesische Batteriematerial-Unternehmen CNGR Advanced Materials hat die Produktion von Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...