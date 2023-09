Leipzig (ots) -Der SC Magdeburg gehört derzeit zu den besten Handball-Teams der Welt. Wie hat sich der aktuelle Champions League-Sieger auf die neue Saison vorbereitet? Die MDR-Reportage "Inside SC Magdeburg" gibt Einblicke in diese intensive Zeit und den Saisonstart des ambitionierten Teams - zu sehen am 23. September bei "Sport im Osten" ab 16 Uhr im MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek.Ein Reiterhof bei Magdeburg. Die Sonne scheint, Spätsommer, es ist warm, Pferde stehen auf den Weiden. Seit ein paar Monaten ist SCM-Trainer Bennet Wiegert hier mit seiner Familie Stammgast. "Ich denke hier ziemlich wenig an Handball. Hier ist mein Handy aus oder ich lasse es auch mal klingeln. Ein Tier hilft und beruhigt und es merkt, wenn man gerade Stress hat", sagt Bennet Wiegert, Trainer des SC Magdeburg.Die Ruhe, die Abgeschiedenheit - hier kann der Erfolgscoach abschalten. In einem See gleich in der Nähe geht er im Sommer baden, genießt die handballfreie Zeit. "Ich mache hier ganz viel am Pferd, ich longiere, ich pflege die Tiere, ich habe die Koppel abgeäppelt, gehe spazieren und, und, und. Ihr werdet es aber nicht erleben, dass ich reite. Da traue ich mich nicht drauf."Freiräume schaffen, sich auf neue Dinge abseits des Spielfelds einlassen. So sammelt Bennet Wiegert Kraft für den stressigen Alltag im Handball-Business. Und um für eben diesen harten Alltag gut aufgestellt zu sein, werden in der Vorbereitung die Grundlagen gelegt. Vor den Spielern liegt eine anstrengende Saison mit rund 60 Spielen bis Juni 2024. Der Tagesplan für das Team ist durchgetaktet: vormittags Krafteinheiten und nachmittags intensives Training in der Halle oder ein Testspiel. Hinzu kommen unzählige Presse- und Promotermine. Doch der SC Magdeburg geht die Vorbereitung anders als die meisten seiner Konkurrenten an. Bei einer Art Sachsen-Anhalt-Tour fährt das Team raus in die Orte, wo die Handballstars fast nie sind: Calbe, Aschersleben oder auch Jessen. Hier bestreiten sie Testspiele gegen hochkarätige Gegner."Da ist ein Plan dahinter und nicht, weil ich mich zu Hause am wohlsten fühle. Auch ich kann am besten in meinem Bett schlafen", sagt Bennet Wiegert. "Aber darum geht es nicht. Es geht immer um den maximalen Erfolg des Vereins. Es geht darum, in der Saison so viel unterwegs zu sein, da wollen wir nicht schon vor der Saison einen Lagerkoller riskieren."Was die unermüdliche Arbeit von Trainer und Team am Ende bringt, das zeigt die Titelsammlung des SCM in den letzten Jahren: DHB-Pokal, EHF-Pokal, Super-Globe, Deutsche Meisterschaft und zu guter Letzt der Titel in der Champions League. Der SC Magdeburg gehört derzeit zu den besten Teams der Welt.Die 25-minütige Reportage "Inside SC Magdeburg" bietet Einblicke in die Vorbereitung des ambitionierten Teams auf die neue Saison. Kabinenansprachen, Kraft tanken, Emotionen. Alles dabei - schon in der Vorbereitung. MDR-Reporter André Strobel blickt auf diese intensive Zeit und den Saisonstart des SC Magdeburg. Beginnt die neue Saison so, wie die alte aufgehört hat?Pressekontakt:Thomas Ahrens,MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt,Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Tel. (0391) 539 21 21.Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5607784