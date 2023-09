WE are from Austria. Heimatbewusstsein. Jetzt wo nach dem Sommer die Politik wieder das Wählerpotential erkennt, die Stimmungslage analysiert, den "kleinen Mann" ins Visier nimmt, trifft man immer wieder auf diese chauvinistische Verklärung. Das Leuchten in den Augen, wenn es um die Heimat geht. Die muss zwar immer vor irgendwelchen Bedrohungen beschützt werden, aber der Stellenwert der Heimat ist unantastbar ganz oben. Schön. Aber offensichtlich einzig und allein mit der kurzen emotionalen Interpretation verbunden. Essen, Trinken, Wohnen, Sicherheit. Basta. Den Rest, den, der das alles finanziert, bekommt man schon weit weniger im Zusammenhang mit dem Heimatbegriff serviert. In der Kunst vielleicht, oder historischen Gebäuden, hin und wieder darf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...