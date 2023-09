Arctic Fox Lithium analysiert seine Projekte mittels LiDAR-Technik aus der Luft

Anzeige / Werbung

Die LiDAR-Vermessung ist abgeschlossen. Nun wartet Arctic Fox gespannt auf die wichtigen Ergebnisse.

Im Auftrag von Arctic Fox Lithium (CSE: AFX, FSE: O5K, WKN: A3D7WN) hat XEOS Imaging Inc. auf den Liegenschaften Kana Lake, Delta Lake und Pontax North in der Region James Bay in Quebéc eine luftgestützte LiDAR-Vermessung durchgeführt.

Lithium Symbol mit Metall

Mit der LiDAR-Technik (Light Detection and Ranging) ist XEOS Imaging in der Lage, aus der Luft Bildmaterial bereitzustellen, das eine genaue Bestimmung der Bodenoberfläche und von Objekten am Boden ermöglicht. Bei diesem Verfahren kommt ein topografischer Laser zum Einsatz. Er tastet die Bodenoberfläche aus der Luft ab und liefert die Daten, die zu einer 3D-Darstellung der Bodenoberfläche und der in ihr enthaltenen Objekte erforderlich sind.

Im Rahmen des von Arctic Fox Lithium erteilten Auftrags hat XEOS Imaging ein über 100 Quadratkilometer großes Gebiet abgeflogen. Es deckt alle interessanten Gebiete ab, die Artic Fox Lithium in der James-Bay-Region untersuchen möchte. Nachdem die Sammlung der Daten nun abgeschlossen ist, rechnet Artic Fox Lithium damit, dass XEOS Imaging in etwa zwei Wochen einen vollständigen Bericht über die Vermessung zur Verfügung stellen wird.

Wichtige Detailinformationen erwartet

Er wird bei Artic Fox Lithium bereits mit Spannung erwartet, denn wie Gary Claytens, der Sonderberater des Unternehmens, erklärte, werden die technischen und geologischen Teams durch die LiDAR-Vermessung ein klareres Bild der möglichen Pegmatitstrukturen auf den drei Projekten gewinnen. Dadurch spart Arctic Fox Lithium nicht nur wertvolle Zeit, sondern kann die besonders interessanten Ziele auch mit einer höheren Sicherheit bestimmen.

