Mit dieser Lieblings-Aktie des Star-Investors Warren Buffett können monatlich 1000 US-Dollar eingesammelt werden. Was dafür notwendig ist.

Der legendäre Investor Warren Buffett hat im Laufe seiner Karriere erstaunliche Renditen erzielt. Von 1964 bis 2022 kam sein Unternehmen Berkshire Hathaway auf einen Gesamtgewinn von 3.787.464 Prozent und übertraf damit die Rendite des S&P 500 von 24.708 Prozent im selben Zeitraum um Längen.

Buffett wählte nicht nur Aktien aus, deren Wert in die Höhe schoss, sondern sammelte auch Dividenden ein - eine Menge Dividenden. Buffett sagte einmal: "Wenn du nicht einen Weg findest, im Schlaf Geld zu verdienen, wirst du arbeiten, bis du stirbst".

Eines der Unternehmen in Buffetts Portfolio, das regelmäßig Dividenden an die Aktionäre ausschüttet, ist Coca-Cola. Buffett begann in den späten 1980er Jahren, Coca-Cola-Aktien zu kaufen. Heute hält Berkshire 400 Millionen Anteilsscheine des Getränkeriesen im Wert von 23,1 Milliarden US-Dollar.

Denn Buffett hat ein unerschütterliches Vertrauen in das Geschäft des Unternehmens. "Wenn Sie mir 100 Milliarden US-Dollar gäben und sagten, ich solle Coca-Cola die weltweite Marktführerschaft bei Erfrischungsgetränken wegnehmen, würde ich sie Ihnen zurückgeben und sagen, dass das nicht möglich ist", sagte er.

Diese Zuversicht zahlt sich in Form von passiven Einkünften deutlich aus. Im Jahr 2022 zahlte Coca-Cola vier Quartalsabschläge von 44 Cent pro Aktie aus - oder 1,76 US-Dollar pro Aktie für das gesamte Jahr. Wenn man bedenkt, dass Berkshire 400 Millionen Coca-Cola-Aktien hält, hat es im vergangenen Jahr 704 Millionen US-Dollar an Dividenden von dem Unternehmen erhalten.

Im Februar 2023 genehmigte der Vorstand von Coca-Cola eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 4,6 Prozent auf 46 Cents je Aktie. Dies war die 61. jährliche Dividendenerhöhung des Unternehmens in Folge. Trotz der Höhen und Tiefen, die die Weltwirtschaft in den letzten sechs Jahrzehnten durchlebte, erhielten die Coca-Cola-Aktionäre jedes Jahr höhere Dividendenschecks.

Aber man muss nicht das Orakel von Omaha sein, um Dividenden von dem Getränkeriesen zu erhalten. Coca-Cola schüttet seine Dividenden vierteljährlich aus. Wer monatlich 1000 US-Dollar von dem Unternehmen erhalten will, also 3000 US-Dollar pro Quartal, muss dafür 6521,74 Aktien des Unternehmens besitzen, hat Benzinga errechnet.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von 58,18 US-Dollar müssen für diese monatlichen Zuwendungen also erst einmal rund 379.435 US-Dollar auf den Tisch gelegt werden.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

