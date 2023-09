Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Spannung am Goldmarkt vor US-Notenbanksitzung Der Goldpreis stieg in der letzten Handelswoche auf 1.809 Euro je Feinunze an, obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins erneut um 25 Basispunkte auf 4,5 % angehoben hatte und die US-Inflationszahlen heißer als der Marktkonsens ausgefallen waren. Nach zehn Zinserhöhung in Folge seit Juli 2022 signalisierte die EZB vergangene Woche das vorläufige Ende des aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...