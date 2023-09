Die Neuempfehlung der AKTIONÄR-Redaktion zeigt, was sie draufhat: starke 57 Prozent Zuwachs in einer Woche - und noch ist kein Ende in Sicht. Die weltweit steigende Ölnachfrage sorgt für Turboantrieb beim Hot-Stock der Woche der letzten Ausgabe (38/2023).Die weltweite Ölnachfrage dürfte im laufenden Jahr ein neues Rekordhoch erreichen - und ein Explorationsunternehmen profitiert davon besonders: Pantheon Resources. Und genau dieses Potenzial hat die AKTIONÄR-Redaktion bereits frühzeitig erkannt: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...