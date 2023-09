Delivery Hero hat am Mittwoch einen sehr guten Tag erwischt. Auf zwei bullishe Analystenstimmen am Morgen folgen am Nachmittag Verkaufsfantasien in Asien. Den Anlegern schmeckt das gehörig und sie katapultieren den Lieferdienstler an die MDAX-Spitze.Die Aktie von Delivery Hero hat ihre Gewinne am Mittwoch nach einem Bericht über einen möglichen Teilverkauf des Asiengeschäfts deutlich ausgebaut. Zuletzt stiegen die Papiere des Essenslieferanten um 13 Prozent auf 33,82 Euro an die Spitze des MDAX.Laut ...

