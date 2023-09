Anlässlich der Erhöhung der Ergebnis-Prognose für 2023 von Knaus Tabbert bestätigen die Analysten von First Berlin Equity Research die Kauf-Empfehlung für den Reisemobil-Hersteller und erhöhen das Kursziel von 83,0 auf 86,0 Euro. "Wir haben unsere Schätzung für 2023 auf die Mitte der neuen Guidance angehoben, während die starken H1-Ergebnisse das obere Ende in greifbare Nähe rücken lassen", so die Experten. Die Analysten von Jefferies stufen Knaus Tabbert nach der Anhebung des Marge-Ziels weiter mit "Buy" und Kursziel 68,0 Euro ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...