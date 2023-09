Düsseldorf/Berlin (ots) -"Im WIR verbunden" hieß das Motto des Bürgerfestes, zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 9. September in den Park von Schloss Bellevue nach Berlin einlud. Ein Motto, das auch zur Deutschen Postcode Lotterie passt. Am Stand der Soziallotterie gab es spannende Einblicke in bürgerschaftliches Engagement in ganz Deutschland. Es ging um eine Vielzahl von geförderten Projekten, um das Thema Chancengerechtigkeit im Bildungssystem und jede Menge Spaß. Die Besucherinnen und Besucher durften sich über ein interaktives Bällebad und viele tolle Preise freuen.Beim Bürgerfest des Bundespräsidenten informierten die Postcode Lotterie und Förderpartner Teach First Deutschland darüber, wie man für mehr Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich sorgen kann und warum "Bildung für alle" ein erreichbares Ziel ist. Am Stand der Soziallotterie konnten Besucherinnen und Besucher aber auch einiges über die vielen geförderten Projekte der Deutschen Postcode Lotterie und die Bedeutung des Ehrenamts erfahren.Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Postcode Lotterie: "Wir finden es wichtig beim Bürgerfest die wertvolle Arbeit der vielen gemeinnützigen Organisationen sichtbar und erfahrbar zu machen."Sonja Köpke, Geschäftsführerin von Teach First Deutschland: "Für die Möglichkeit, gemeinsam mit unserem Partner den Postcodeeffekt zu verstärken und beim Bürgerfest für das Thema Bildungsgerechtigkeit zu sensibilisieren, sind wir sehr dankbar."Chancengerechtigkeit im BildungssystemRund 50.000 Schüler*innen verlassen die Schule jährlich ohne einen Abschluss und haben somit keine guten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Berufseinstieg. Eine der Ursachen ist die fehlende Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Um dagegen etwas zu unternehmen, beschäftigt die Organisation Teach First Deutschland bundesweit Hochschulabsolvent*innen, die als sogenannte Fellows Kinder aus finanziell benachteiligten Familien unterrichten und unterstützen. Als zusätzliche Lehrkräfte in Unterricht und Ganztagsangeboten begleiten sie Schüler*innen besonders dort, wo diese häufig einen erhöhten Bedarf an Unterstützung haben: an Übergängen im Bildungssystem. Mit dem "Leadership-Programm" zeigt die Bildungsinitiative, dass alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihren Startbedingungen ihre Potenziale entfalten können.Gemeinsam mit über 60 weiteren unabhängigen Länderorganisationen gehört Teach First Deutschland zum internationalen Netzwerk Teach For All. Schirmherrin ist Elke Büdenbender, die Ehefrau des Bundespräsidenten. Hauptförderer der Organisation ist die Deutsche Postcode Lotterie. Weitere Informationen unter https://www.teachfirst.deInteraktives Bällebad mit tollen PreisenWie bereits in den vergangenen Jahren ging es beim diesjährigen Bürgerfest des Bundespräsidenten um die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine lebendige und vielfältige Zivilgesellschaft. Unter dem diesjährigen Motto "Im WIR verbunden" würdigten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender alle Menschen, die sich in herausragender Weise für das Gemeinwohl einsetzen. Neben den Informationsständen der 60 teilnehmenden Organisationen erwarten die rund 9.000 Besucher*innen im Park von Schloss Bellevue ein unterhaltsames Programm mit Musik, Mitmachaktionen und zahlreichen kulinarischen Verlockungen.Am Stand der Deutschen Postcode Lotterie gab es neben vielen Informationen zu beiden Partner-Organisationen auch ein buntes, interaktives Bällebad, in das die Besucherinnen und Besucher eintauchen konnten, um dort verborgene QR-Codes zu finden und zu scannen. Wer erfolgreich war, erhielt zudem die Chance auf einen tollen Preis.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 175 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den größten, privaten Fördermittelgebern der Welt.Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos und Kai Pflaume.Pressekontakt:Jasmin SchürgersPresse und KommunikationMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfTelefon: +49 (0) 211 94 28 38-40E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/5607899