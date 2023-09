Yubico, der führende Anbieter von Sicherheitsschlüsseln für die Hardware-Authentifizierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen jetzt unter dem Tickersymbol YUBICO am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm öffentlich gehandelt wird.

Yubico gab seine Absicht bekannt, am 19. April 2023 durch eine Fusion mit der schwedischen Holdinggesellschaft ACQ Bure an die Börse zu gehen. Der Zusammenschluss erhöht die Ressourcen von Yubico weltweit und stellt sicher, dass mehr Unternehmen und Verbraucher gegen die schnell wachsende Zahl von Cyber-Bedrohungen wie KI-gestützte Phishing-Schemata und Ransomware-Angriffe geschützt werden können. Diese Angriffe führen nicht nur zu jährlichen Verlusten in Milliardenhöhe für Unternehmen, sondern bedrohen auch den sicheren Betrieb kritischer Infrastrukturen und Dienste, von Regierungsbehörden über Finanzinstitute, Fabriken und das Gesundheitswesen bis hin zu Menschenrechtsorganisationen.

"Der heutige Tag markiert einen aufregenden Meilenstein für Yubico und unsere weltweiten Kunden und Partner", sagte Mattias Danielsson, CEO von Yubico. "Wir sind ein Pionier der modernen, hardwarebasierten Authentifizierung und haben in den letzten 16 Jahren Maßstäbe für die Cybersicherheit gesetzt. Als börsennotiertes Unternehmen freuen wir uns darauf, in der nächsten Wachstumsphase darauf aufzubauen, noch mehr Wert für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen und andere einzuladen, sich unserer Reise anzuschließen."

Mit den einzigartigen Lösungen von Yubico können Unternehmen die Ursache von 90 aller Cyberangriffe bekämpfen: Phishing und gestohlene Anmeldedaten. Das Flaggschiff der YubiKey-Serie bietet eine Phishing-resistente Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), die auf modernen Authentifizierungsprotokollen basiert, einschließlich FIDO2 passwortloser (Passkeys) und Smartcard-PIV-Unterstützung. Die physischen Sicherheitsschlüssel arbeiten problemlos mit der alten und/oder modernen Infrastruktur eines Unternehmens zusammen. Yubico Enterprise Services zeichnen sich durch niedrigere Kosten und einen geringeren Einstiegswert, höhere Flexibilität, eine schnellere Einführung und eine reibungslose Verteilung von Sicherheitsschlüsseln aus, die so konzipiert sind, dass Unternehmen sie an dem Punkt einsetzen, an dem sie sich auf ihrer Authentifizierungsreise befinden.

"Wir sind stolz darauf, einen globalen Goldstandard für starke Authentifizierung entwickelt und etabliert zu haben, und die Börsennotierung stellt sicher, dass unsere Technologie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt besser schützen kann", sagt Stina Ehrensvärd, Mitbegründerin und Chief Evangelist von Yubico. "Dieser Weg ermöglicht es Yubico, weiterhin Innovationen zu entwickeln und in unsere Technologie zu investieren, um der wachsenden Nachfrage nach starker und reibungsloser Authentifizierung gerecht zu werden."

Weitere Informationen zu dieser Bekanntmachung finden Sie im Blog von Yubico und auf unserer Investor Relations Seite.

Über Yubico

Yubico (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: YUBICO), der Erfinder des YubiKey, bietet den Goldstandard für Phishing-resistente Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), der Kontoübernahmen im Keim erstickt und sicheres Einloggen einfach und für jeden verfügbar macht. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 ist das Unternehmen führend bei der Festlegung globaler Standards für den sicheren Zugang zu Computern, mobilen Geräten, Servern, Browsern und Internetkonten. Yubico hat die offenen Authentifizierungsstandards FIDO2, WebAuthn und FIDO Universal 2nd Factor (U2F) mitentwickelt und ist ein Pionier bei der Bereitstellung moderner, hardwarebasierter Passkey-Authentifizierungssicherheit in großem Umfang für Kunden in über 160 Ländern.

Die Lösungen von Yubico ermöglichen passwortlose Anmeldungen unter Verwendung der sichersten Form der Passkey-Technologie. YubiKeys funktionieren sofort nach dem Auspacken in Hunderten von Verbraucher- und Unternehmensanwendungen und -diensten und bieten starke Sicherheit mit einer schnellen und einfachen Erfahrung.

Als Teil seiner Mission, das Internet für alle sicherer zu machen, spendet Yubico YubiKeys an Organisationen, die gefährdeten Personen durch die philanthropische Initiative "Secure it Forward" helfen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Stockholm und Santa Clara, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.yubico.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar und sind durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen", "schätzen", "werden", "können", "fortsetzen", "sollten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl Yubico der Ansicht ist, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Festlegung sinnvoll waren, unterliegen sie naturgemäß erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die nur schwer oder gar nicht vorhersehbar sind und außerhalb der Kontrolle von Yubico liegen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse von Yubico, einschließlich der Finanzlage und Liquidität von Yubico und der Entwicklung der Branche, in der Yubico tätig ist, können erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und negativer ausfallen als in diesen Aussagen angegeben oder suggeriert. Zu den Faktoren, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die zu diesen Unterschieden führen könnten, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie von Yubico, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Yubico, neue Dienstleistungen zu entwickeln und bestehende Dienstleistungen zu verbessern, die Auswirkungen des Wettbewerbs, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Bedingungen sowie legislative, regulatorische und politische Faktoren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Yubico übernimmt keine Verpflichtung zur Überprüfung, Aktualisierung, Bestätigung oder Veröffentlichung von Berichtigungen von zukunftsgerichteten Aussagen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Mitteilung auftreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230919097436/de/

