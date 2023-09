Die Nasa hat ein detailreiches Mosaik-Foto des Shackleton-Kraters am Südpol des Mondes veröffentlicht, das mit zwei spezialisierten Kameras aufgenommen wurde. Dieser bisher unerforschte Bereich könnte alte Eisablagerungen beherbergen. Die Nasa hat kürzlich ein neues Bild des Shackleton-Kraters am Südpol des Mondes veröffentlicht. Das Besondere an diesem Bild ist, dass es ein Mosaik aus Aufnahmen von zwei verschiedenen Kameras ist. Durch diese Methode ...

Den vollständigen Artikel lesen ...