In einem Gesamtmarkt, der sich vor dem Fed-Zinsentscheid in Zurückhaltung übt, hat die Aktie von AMD im frühen Handel Boden gutmachen können. Rückenwind verlieh dabei insbesondere eine Analystenstudie, welche die Chancen für das Nvidia-Konkurrenzprodukt MI300 noch einmal positiver bewertet.Nach einem Treffen mit der AMD-Chefin Lisa Su schrieb Wells Fargos Aaron Rakers am Mittwoch, man sei zunehmend positiv für die Einführung des MI300 gestimmt, die für das vierte Quartal geplant ist und den Vorstoß ...

