The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.09.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.09.2023

.

ISIN Name

IE00BD49R912 WisdomTree Management Ltd.

IE00BD49RB39 WisdomTree Management Ltd.

IE00BD49RJ15 WisdomTree Management Ltd.

IE00BD49RK20 WisdomTree Management Ltd.

IE00BMXWRM76 WisdomTree Management Ltd.

