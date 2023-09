NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analystin Aneesha Sherman sprach laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Führungskraft eines großen europäischen Sporteinzelhändlers über die Verbrauchernachfrage und Markenentwicklung in Europas Sportartikelbranche. Die Nachfrage verlangsame sich und dürfte 2023 im Vergleich zum Rekordjahr 2022 stagnieren, schrieb sie. Adidas wachse zudem schneller als Nike, obwohl beide immer noch Marktanteile verlören. Die Auftragsbücher dürften im zweiten Halbjahr 2023 und im ersten Halbjahr 2024 zudem dünn bleiben./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 01:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

