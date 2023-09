Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG



Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.09.2023

Kursziel: 87,00 Euro (zuvor: 85,00 Euro)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter



Knaus Tabbert erhöht den Ausblick für 2023



Die Knaus Tabbert AG hat heute in einer Ad-hoc-Meldung die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023 angehoben. Der Umsatz wurde nun auf eine Bandbreite von 1,35-1,45 Mrd. Euro konkretisiert, nachdem zuvor ein starker Umsatzanstieg vor Preiseffekten (+6-8%) in Aussicht gestellt wurde. Die Guidance für das bereinigte EBITDA wurde wie von uns erwartet auf eine Bandbreite von 8,5%-9,0% angehoben (zuvor: 7,5-8,5%). Als Begründung führt das Unternehmen die anhaltende Stabilisierung der Lieferketten und der dadurch besser planbaren Produktionsabläufe an, sowie eine deutlich geringere Kostensteigerung im Materialeinkauf gegenüber der bisherigen Planung.



Wir können die Konfidenz des Unternehmens im Hinblick auf die positive Geschäftsentwicklung sowohl auf Basis der Eindrücke von der Caravan Salon Düsseldorf als auch den Zulassungszahlen des CIVD nachvollziehen. Die Caravan verzeichnete in diesem Jahr mit mehr als 250.000 Besuchern einen erneuten Besucherrekord. Das Thema "mobiles Reisen" findet bei den Nachfragern weiterhin hohe Beachtung und scheint unseres Erachtens auch zunehmend jüngere Zielgruppen anzuziehen. Die Knaus Tabbert AG hat diesen Trend im laufenden Modelljahr u.a. mit dem CaraLife von Weinsberg aufgefasst, der sich entsprechend hoher Nachfrage bei Besuchern, Händlern und Medienvertretern auf der Messe erfreute. In Gesprächen mit einigen Händlern zeigte sich allerdings, dass sich die Verkaufsgespräche im unteren Preissegment der Caravans im Vergleich zu den Vorjahren herausfordernder gestalten. Unschlüssig waren sich die Befragten darüber, ob diese Entwicklung Ausdruck eines back-to-normal ist oder Auswirkungen der Inflation geschuldet ist.



Das differenzierte Bild zwischen Caravans und Reisemobilen zeigt sich auch in den Zulassungszahlen des CIVD in Deutschland, die im Juli um 17,1% bzw. 2,7% gegenüber dem Vorjahr zurück gingen. Im relativen Vergleich konnte KTA bei den Reisemobilen den Gesamtmarkt mit einem Zuwachs von 128% deutlich übertreffen und lag ebenfalls signifikant vor allen Wettbewerbern. Im Bereich der Caravans musste die Gruppe mit einem Rückgang von 24,7% in Deutschland hingegen Markanteile abgeben.



Anpassung unserer Prognosen: Wir haben unsere Umsatzprognose vom unteren Ende der nun konkretisierten Umsatz- und Ergebniserwartung um jeweils 3,5% für 2023 angehoben und erwarten eine zum Vorjahr in etwa konstante Ausbringungsmenge (29.500 Einheiten). Entsprechend dürfte das Umsatzwachstum fast ausschließlich der Erhöhung des Anteils der motorisierten Fahrzeuge um rund 20PP auf 59,4% sowie den Preiserhöhungen von 6-8% geschuldet sein.



Fazit: Auch wenn die Nachfrage sich in einigen Bereichen des Produktspektrums normalisiert bzw. abflacht, stimmt uns das Sentiment der Messe sowie die Tatsache, dass der überwiegende Teil (ca. 85%) der Fahrzeuge ohne Finanzierung bezahlt wird, für das mittelfristige Wachstum weiter positiv. Wir bestätigen daher die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 87,00 Euro (zuvor: 85,00 Euro).







Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

