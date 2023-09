DJ XETRA-SCHLUSS/DAX erholt vor Fed-Entscheidung - Delivery Hero fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend schloss der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch fester. Der Handel wurde dennoch als zurückhaltend beschrieben. "Eine Zinspause bei 5,25 bis 5,50 Prozent gilt als ausgemacht, der Fokus dürfte damit auf den aktualisierten Leitzinsprojektionen liegen", so Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. An den neuen Zinsprojektionen werde ablesbar sein, ob die Marktteilnehmer für die verbleibenden Zinssitzungen der US-Notenbank in diesem Jahr richtig liegen. Weil eine weitere Zinsanhebung nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 44 Prozent eingepreist werde, wäre ein Anheben der Projektionen möglicherweise ein negatives Signal für die Aktien- und Zinsmärkte.

Deutsche Erzeugerpreise brechen im August ein

Nach den Verlusten vom Vortag gewann der DAX 0,7 Prozent auf 15.782. Positive Nachrichten gab es von der Inflationsfront: In Deutschland sind die Erzeugerpreise im August wie erwartet im Jahresvergleich um 12,6 Prozent gesunken. Ein Hoffnungsschimmer kam auch aus Großbritannien. Dort stiegen die Verbraucherpreise im August in der Kernrate zwar um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr; Ökonomen hatten aber mit 6,8 Prozent deutlich mehr erwartet.

Delivery Hero gewannen mit Aufschlägen von 7,1 Prozent deutlich. Das Unternehmen will sich offenbar von einem Teil seines Asien-Geschäfts trennen. Nach Informationen der Wirtschaftswoche soll sich der Konzern in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf seiner Aktivitäten unter der Marke Foodpanda in den Ländern Singapur, Kambodscha, Malaysia, Myanmar, Philippinen und Thailand befinden. Als Käufer soll der Wettbewerber Grab aus Singapur infrage kommen. Grab könnte für die sechs Foodpanda-Landesgesellschaften umgerechnet etwas mehr als eine Milliarde Euro zahlen. Delivery Hero bestätigte, sich in frühen Verhandlungen über einen Verkauf zu befinden.

Nach den jüngsten Abschlägen meldeten sich Sartorius am Mittwoch mit Aufschlägen von 4,6 Prozent in einer technischen Gegenbewegung zurück. Möglicherweise positionierten sich auch einige Anleger mit Blick auf eine mögliche Verschärfung der Covid-Lage im Herbst bzw Winter. Die Fraport-Papiere stiegen um 5,6 Prozent. Das Unternehmen entwickle sich besser als angenommen, so Goldman-Sachs-Analyst Patrick Creuset laut Marktteilnehmern.

Borussia Dortmund gaben nach der Niederlage zum Auftakt der Champions League 1,4 Prozent nach. Der Club hat 0:2 gegen Paris St Germain verloren.

Talanx mit Kapitalerhöhung

Die Talanx-Aktie verlor derweil 10 Prozent auf 59,20 Euro. Der Versicherer hat knapp 4,9 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und gut 1,6 Millionen Aktien aus dem HDI-Besitz im Schnellverfahren platziert - zu einem Stückpreis von 61,50 Euro nach einem Schlusskurs von 65,80 Euro, der ein Allzeithoch war. Mit Blick auf das Allzeithoch war der Zeitpunkt für die Kapitalmaßnahme gut gewählt. "Auch wenn die Aussichten in der Branche mit steigenden Margen weiter gut sind, macht Talanx einen stark überkauften Eindruck", so ein Marktteilnehmer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.781,59 +0,7% +13,34% DAX-Future 15.938,00 +0,8% +11,20% XDAX 15.786,09 +0,7% +13,82% MDAX 27.184,19 +1,0% +8,23% TecDAX 3.066,70 +1,5% +4,98% SDAX 13.178,83 +1,4% +10,51% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,94 +52 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 32 8 0 2.699,2 56,5 54,5 MDAX 40 9 1 508,0 23,5 22,5 TecDAX 26 3 1 526,2 18,6 17,5 SDAX 55 13 2 94,8 15,4 17,5 ===

September 20, 2023

