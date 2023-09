Kurz vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt etwas entspannter agiert. Nach zwei Verlusttagen stieg der DAX am Mittwoch wieder. Nach der heutigen Pressekonferenz der US-Notenbank wird klar sein, in welche Richtung es in den kommenden Tagen geht.Der DAX legte um 0,75 Prozent auf 15.781,59 Punkte zu. Trotzdem bleibt die Spanne, in der sich der deutsche Leitindex schon seit Wochen bewegt, unverändert eng zwischen rund 15.500 und etwa 16.000 Zählern. ...

