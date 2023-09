Dr. Yanbing Li, eine Expertin für Digital Engineering, bringt ihre Expertise als Tech-Unternehmerin und Innovatorin in den USA und China ein.

Carl Bass, ehemaliger Autodesk-CEO, wird die Geschäftsstrategie beim Übergang zum Software-as-a-Service-Modell unterstützen.

AVEVA, ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, gab heute bekannt, dass im September zwei neue nicht geschäftsführende Direktoren in seinen Vorstand berufen werden. Die Berufungen erfolgen in einer Phase, in der sich das Unternehmen noch stärker auf den Übergang zu Software-as-a-Service (SaaS) konzentriert und auf Schlüsselmärkten wie den USA und China expandiert.

Dr. Yanbing Li ist eine globale Geschäfts- und Technologieführerin, die über umfangreiche Erfahrungen beim Aufbau marktführender Produkte und extrem wachstumsstarker Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar verfügt. Sie ist tief verwurzelt in Technologie und Technik und hat bereits große internationale Geschäftsprojekte geleitet. Sie verfügt über hohe Fachkompetenz in den Bereichen Cloud Commerce und Unternehmenssoftware sowie auf dem sich entwickelnden digitalen SaaS-Markt.

Carl Bass ist ehemaliger Präsident und Chief Executive Officer des Industriedesign-Softwareunternehmens Autodesk. Sein Verdienst ist es, dass Autodesk über sein Software-Kernangebot hinaus durch Übernahmen und neue Produktentwicklungen expandieren konnte und den Übergang vom 2D- zum 3D-Modell-basierten Design vorangetrieben hat. Carl ist Mitgründer von Flying Moose, Ithaca Software und Buzzsaw.

Caspar Herzberg, CEO von AVEVA, sagte: "Wir freuen uns, dass Yanbing Li und Carl Bass in den Vorstand von AVEVA eingetreten sind. Dies ist ein kritischer Punkt in unserer kaufmännischen und softwaretechnischen Entwicklung, und ihre Fachkenntnisse und Einblicke werden für uns bei der Planung unserer Strategie von entscheidender Bedeutung sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen, wenn wir weiterhin Software entwickeln, die es der Industrie ermöglicht, an der Spitze der digitalen Innovation zu stehen."

AVEVA-Chairperson Peter Herweck fügte hinzu: "Die Erweiterung des AVEVA-Vorstands um Yanbing Li und Carl Bass ist ein wichtiger Schritt, mit dem wir die SaaS-Strategie von AVEVA weiter vorantreiben und in wachstumsstarke Märkte vordringen. Sie erweitern die bereits im Vorstand vorhandenen Fachkenntnisse und Erfahrungen um wertvolles Know-how in den Bereichen Technik und Konstruktionssoftware sowie langjährige Erfahrung auf den globalen Märkten, insbesondere in Asien. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit beiden bei der Gestaltung des nächsten Jahrzehnts des Wachstums von AVEVA."

AVEVA ist strategisch darauf ausgerichtet, die Nummer eins unter den SaaS-Anbietern für Künstliche Intelligenz in der Industrie zu werden. Das Unternehmen wandelt sich derzeit zu einem auf Abonnements basierenden Geschäftsmodell.

Seit seiner Gründung ist AVEVA von einem Nischen-Entwickler für Konstruktionssoftware zu einem weltweit führenden Industriesoftware-Unternehmen herangewachsen. Heute sorgt die AVEVA-Software bei über 20.000 Kunden weltweit für mehr Effizienz und geringere Kosten. Dazu gehört auch die Bereitstellung eines digitalen End-to-End-Zwillings, der den gesamten Lebenszyklus einer Ressource abdeckt von der Konstruktion bis hin zu Betrieb und Wartung, und das in den verschiedensten Branchen weltweit.

Über AVEVA

AVEVA ist ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, der den Erfindungsreichtum fördert, um einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Welt zu erreichen. Die sichere industrielle Cloud-Plattform und die Anwendungen des Unternehmens ermöglichen es Unternehmen, die Leistungsfähigkeit ihrer Informationen zu nutzen und die Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Partnern zu verbessern.

Über 20.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern verlassen sich auf AVEVA, wenn es um die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern geht: sichere und zuverlässige Energie, Lebensmittel, Medikamente, Infrastruktur und mehr. Durch die Verbindung von Menschen mit vertrauenswürdigen Informationen und KI-angereicherten Erkenntnissen befähigt AVEVA die Teams, effizient zu konstruieren und den Betrieb zu optimieren, um Wachstum und Nachhaltigkeit zu fördern.

