BERLIN (Dow Jones)--Der Expertenkreis "Transformation der Automobilwirtschaft" (ETA) hat die Bundesregierung aufgefordert, die Resilienz automobiler Rohstoff-Lieferketten zu stärken. Der Arbeitskreis traf sich am Mittwoch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und veröffentlichte entsprechende Handlungsempfehlungen.

"Der Expertenkreis empfiehlt ein breites und flexibles Maßnahmenpaket mit folgenden Kernelementen: Schaffung von Transparenz über das Angebot, die Nachfrage und die Kritikalität von Rohstoffen, Absicherung des steigenden Bedarfs durch diversifizierte außereuropäische Importe und Stärkung der Kreislaufwirtschaft sowie ein Vorantreiben technischer Innovationen", sagte Monika Schnitzer, Vorsitzende des ETA.

Habeck betonte, dass eine erfolgreiche Transformation am Automobilstandort Deutschland zentral sei für den Standort Deutschland. "Die Automobilwirtschaft ist Innovationstreiber und wichtiger Arbeitgeber in unserem Land. Wir müssen gemeinsam die Transformation hin zu klimafreundlichen Antrieben, die bereits im vollem Gange ist, konsequent gestalten, damit Deutschland auch künftig vorn dabei ist bei der Herstellung von innovativen und qualitativ hochwertigen Fahrzeugen", so Habeck. Alleine das Wirtschaftsministerium unterstütze die Automobilindustrie in den kommenden Jahren mit 6 Milliarden Euro.

Ina Schaefer, die zweite Vorsitzende des ETA, betonte, dass neben einer zuverlässigen Rohstoffversorgung Halbleiter bereits heute und zukünftig noch stärker eine "sehr wichtige Rolle" für die Automobilwirtschaft spielen werden. Auch zur Halbleiterkomponenten-Versorgung der deutschen Automobilwirtschaft hat der Expertenkreis Handlungsempfehlungen verabschiedet.

"Wir empfehlen die Stärkung der Kooperation entlang der gesamten Wertschöpfungskette, eine Förderung der benötigten Berufe und Studiengänge sowie die Fokussierung der öffentlichen Förderung auf die Teile der Wertschöpfungskette, die eine strategische Bedeutung für die Automobilwirtschaft haben und bei denen gleichzeitig eine gute Ausgangsposition im internationalen Wettbewerb besteht", sagte Schaefer.

Der Expertenkreis besteht aus 13 Mitgliedern und wurde von Habeck für die Legislaturperiode berufen. Das unabhängige Beratungsgremium erarbeitet Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Transformation der Automobilwirtschaft.

September 20, 2023 12:37 ET (16:37 GMT)

