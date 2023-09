Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Electric Energy Storage Technology, die Tochtergesellschaft für Energiespeicherung von Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), erhielt kürzlich 400 Millionen RMB für die Finanzierung der Serie-A, die verwendet werden wird, um der Entwicklung ihres Energiespeichergeschäfts zusätzliche Vitalität zu verleihen. Das Unternehmen wird sich darauf konzentrieren, die Forschung und Entwicklung neuer Systeme voranzutreiben, die Struktur der industriellen Lieferkette zu fördern und 100-Mbit/s-Stacks zu bauen, die in Vanadium-Redox-Flow-Batterie (VRFB)-Energiespeichersystemen in Containerbauweise mit einer Leistung von mehreren Megawatt eingesetzt werden können. Zudem wird es die industrielle Zusammenarbeit vertiefen, die Modernisierung der Industrie zu beschleunigen und den Zugang zu Kapital zu stabilisieren.Diese Finanzierungsrunde wird verwendet, um die Talentunterstützung zu stärken und die Mechanismen der Unternehmensführung, F&E und Innovationsfähigkeit zu verbessern. Nach Abschluss der Finanzierung wird die Bewertung von Shanghai Electric Energy Storage nach der Investition 2,2 Milliarden Yuan übersteigen."In Zukunft wird Shanghai Electric Energy Storage Technology seine Entwicklungsposition festigen und sich als weltweit führender Anbieter von langfristiger elektrochemischer Energiespeicherung etablieren", sagte Jin Xiaolong, Vizepräsident der Shanghai Electric Group. "Insbesondere müssen wir die technologische Innovation stärken und die Transformation unserer technologischen Errungenschaften realisieren, 100-Megawatt-Projekte einsetzen und die Leitung von Demonstrationsprojekten sowie die Zusammenarbeit in der Energiespeicherbranche stärken".Nach mehr als einem Jahrzehnt der Entwicklung von Weltklasse-Technologie und drei Jahren schneller Industrialisierung zeichnet sich Shanghai Electric Energy Storage Technology im Bereich der langfristigen Energiespeicherung durch funktionale Produktentwicklung, zuverlässige Fertigung und intelligenten Betrieb und Wartung aus. Die vom Unternehmen unabhängig entwickelten und produzierten Flow-Batterie-Energiespeicherprodukte auf kW- und MW-Ebene können weitläufig in der neuen Energieerzeugung und Netzanbindung, netzseitigen Energiespeicherung, dezentralen intelligenten Mikro-Grids und anderen Bereichen eingesetzt werden. Das Unternehmen hat erfolgreich Stacks der 5kW/25kW/32kW/65kW-Serie entwickelt und mehr als 50 Vanadium-Redox-Flow-Batterie (VRFB)- Energiespeicherprojekte geliefert.Bis heute hat Shanghai Electric eine Entwicklungsstrategie festgelegt, die eine Ausrichtung auf neue "4 plus 2"-Bereiche vorsieht, die von fortschrittlichen Technologien unterstützt werden und den Schwerpunkt der "Wind-Solar-Wasserstoff-Speicher"-Integration vorsieht. Darüber hinaus wird sich Shanghai Electric auf die industrielle Entwicklung von intelligenten Anlagen konzentrieren, um eine effiziente Integration der Ressourcen zu erreichen. Die professionellen Bereiche der Energiespeichertechnologie-Unternehmen werden die fortlaufende strategische Entwicklung von Shanghai Electric ergänzen und stärken.Mit dieser neuen finanziellen Unterstützung konzentriert sich Shanghai Electric Energy Storage auf die Förderung der Forschung und Entwicklung bahnbrechender Systeme, die Erweiterung ihrer Produktionslinien und die Vorreiterrolle beim Bau von 100-Megawatt-Projekten. Weiterhin zielt das Unternehmen darauf ab, tiefere industrielle Kooperationen zu schmieden, den Prozess der industriellen Aufrüstung zu beschleunigen und seine Position als Vorreiter in der Branche zu festigen.Mit Blick auf die Zukunft wirft Shanghai Electric Energy Storage bereits einen Blick auf den Start einer Serie-B-Finanzierungskampagne im Jahr 2024. Ferner plant das Unternehmen für 2026 die Aufnahme in das angesehene Science and Technology Innovation Board, um seine Position als Branchenführer weiter zu festigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2214668/Shanghai_Electric_Subsidiary_Shanghai_Electric_Energy_Storage_Technology_Receives_RMB400.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-shanghai-electric-tochtergesellschaft-shanghai-electric-energy-storage-technology-sichert-sich-400-millionen-rmb-fur-die-finanzierung-der-serie-a-um-die-entwicklung-ihres-energiespeichergeschafts-zu-beschleunigen-301933789.htmlPressekontakt:Jin Shen,+44 (21)33261246,shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068979/100911535