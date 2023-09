The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.09.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.09.2023



ISIN Name

DE000A0HHJR3 CLIQ DIGITAL AG O.N.

FR0011950641 PIXIUM VISION SA EO -,02

LU0039499404 ALLIANZ PFANDBRIEFFO.ATEO

US5603172082 VK CO. LTD. GDR REG S

XS2070311431 VIVION INV. 19/25

