Die US-Notenbank Fed hat in einer heute veröffentlichten Entscheidung die Zinssätze unverändert gelassen und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass sie nach wie vor mit einer weiteren Zinserhöhung vor Jahresende und weniger Zinssenkungen im nächsten Jahr rechnet als zuvor angegeben. Die Börsen zeigten sich in einer ersten Reaktion uneinheitlich.Mehr in Kürze.

