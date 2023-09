Wie allgemein erwartet, beläßt die US-Notenbank Fed die Zinsen unverändert bei 5,25% bis 5,50% - das hatte die Fed bereits vor einigen Wochen klar an die Märkte signalisiert. Hier die wichtigsten Passagen aus dem FOMC-Statement: Dot Plots: FED '23 MEDIAN RATE FORECAST STAYS AT 5.6%; '24 RISES TO 5.1% FROM 4.6% (FMW: extrem hawkish!) FED: ...

