TriMas Packaging, der größte Geschäftsbereich von TriMas (NASDAQ: TRS), wird vom 2. bis 4. Oktober auf der Luxe Pack Monaco 2023 im Grimaldi Forum in der Ravel Hall an Booth RD10 ausstellen. Luxe Pack, die führende Fachmesse für Luxusverpackungen, präsentiert globale Verpackungshersteller und ihre kreativsten Innovationen. Die Messe hat sich als bedeutende Beschaffungsquelle für Marken in allen Bereichen der Schönheits- und Luxusbranche etabliert, darunter Kosmetika, Parfüme, Weine und Spirituosen, Feinkost, Mode, Pharmazie und sogar die Technologiebranche. TriMas Packaging und seine marktführenden Marken, bestehend aus Rieke, Aarts Packaging, Affaba Ferrari, Taplast und Rapak, werden ihre innovativsten und nachhaltigsten Produktlösungen präsentieren.

"Wir freuen uns darauf, an diesem Event für Luxusverpackungen teilzunehmen, um unsere innovativsten Produktlösungen vorzustellen", sagte Fabio Salik, Präsident der TriMas Packaging Group. "Wir freuen uns, das Produktangebot unseres jüngsten Neuerwerbs Aarts Packaging vorstellen zu können, einem angesehenen Innovator im Bereich Luxusverpackungen, der neben dem umfangreichen Kosmetik- und Körperpflege-Produktportfolio von TriMas Packaging hochwertige Verpackungslösungen für Duft- und Farbkosmetik anbietet. Wir sind weiterhin führend bei der Entwicklung innovativer Verpackungsdesigns, die sowohl unseren Kunden als auch dem Planeten zugute kommen. Dazu gehören unter anderem eine große Auswahl an Spendern, Schäumern, Duftpumpen und -kappen, Airless-Systemen, Verschlüssen und Gläsern. TriMas Packaging wird außerdem seine umweltfreundliche Singolo-Reihe vollständig recycelbarer Einzelpolymer-Dosierpumpen vorstellen."

Besuchen Sie das Team von TriMas Packaging in der Ravel Hall, Booth RD10.

Über TriMas Packaging

TriMas Packaging bedient seine globalen Kunden mit seinen marktführenden Marken, bestehend aus Rieke, Affaba Ferrari, Rapak, Taplast, Plastic Srl und Aarts Packaging. TriMas Packaging entwickelt und fertigt ein umfassendes Sortiment an Spender-, Verschluss- und flexiblen Verpackungslösungen für ein breites Spektrum an Endmärkten, darunter Schönheits- und Körperpflegeprodukte, Lebensmittel und Getränke, häusliche Pflege, Pharmazeutika und Nutrazeutika sowie Industrie- und Agrarmärkte. Mit rund 2.200 engagierten Mitarbeitern und 29 Standorten weltweit sind die innovativen Lösungen und Dienstleistungen von TriMas Packaging darauf ausgelegt, die Möglichkeiten der Kunden zu erweitern, ihre Produkte in einem sich ständig verändernden Markt sicher abzugeben, zu transportieren und zu lagern. Weitere Informationen finden Sie unter www.trimaspackaging.com.

