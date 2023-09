Sitz des KI-Anbieters spielt für 8 von 10 Unternehmen eine RolleHohes Vertrauen in Deutschland und die USA, neben Russland kommt auch China als Herkunftsland nicht in FrageAuftakt des Big Data.AI Summits in Berlin Berlin, 20. September 2023Künstliche Intelligenz made in Germany genießt großes Vertrauen...

