"Es läuft. Es läuft in der US-Wirtschaft und es läuft mit dem, was die FED so treibt". So jedenfalls sieht es Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Die Fed fühlt sich im selbst geschaffenen Goldilocks-Szenario", ordnet der Experte die Aussagen der FED und ihre Projektionen ein. "Höher und länger andauernd - so der zweite Teil der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...