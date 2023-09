Seit Anfang letzten Jahres herrschte Flaute bei Börsengängen, doch mit dem IPO des Chipherstellers Arm vergangene Woche steigt das Interesse wieder. Heute feiert der Technologiekonzern Klaviyo in den USA Debüt. Das Unternehmen ist im Bereich Marketing-Automatisierung unterwegs.Die Aktien von Klaviyo sprangen bei ihrem Debüt an der New Yorker Börse heute um 23 Prozent auf 36,75 Dollar, nachdem das Unternehmen für Marketing-Automatisierung den ersten nennenswerten Börsengang eines von Venture Capital ...

Den vollständigen Artikel lesen ...