Bei der Veranstaltung werden neueste Forschungsprojekte und beste Praktiken zur Unterstützung von B2B-Marketing-, Vertriebs- und Produktverantwortlichen für das Erzielen von Wachstum in einem wettbewerbsfähigen Umfeld präsentiert

Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute das komplette Konferenzprogramm für seine Veranstaltung B2B Summit EMEA, die vom 9. 11. Oktober 2023 sowohl digital aus auch vor Ort in London stattfinden wird. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Volatilität müssen sich B2B-Leiter von kurzfristigen Zielen verabschieden und stattdessen Strategien entwickeln, die konstant und langfristig Mehrwert für Kunden und Käufer schaffen. Bei der Veranstaltung wird es auch um beste Praktiken für die Nutzung von generativer KI für die Transformation des Vertriebs und Marketings gehen.

Auf der Veranstaltung werden B2B-Marketing-, Vertriebs- und Produktverantwortliche neue Forschungsprojekte, Modelle und Erkenntnisse zur Förderung des Wachstums in einem wettbewerbsintensiven Markt erkunden. Sie werden lernen, wie man zu einer bereichsübergreifenden Abstimmung in einem sich ändernden Umfeld kommt, in dem Käuferanforderungen, wirtschaftliche Unsicherheit und starke Konkurrenz vorherrschen ein entscheidender, aber nicht leicht zu erreichender Faktor. Die Teilnehmer erhalten Zugang zu Inhalten, die die Effizienz und Effektivität von Menschen, Prozessen und Leistungen steigern.

Die wichtigsten Vorträge und Sitzungen sind:

Winning With Generative AI: Transforming Sales And Marketing. Hören Sie sich diesen Vortrag an und erfahren Sie, wie B2B-Marketing- und -Vertriebs-Verantwortliche die generative KI effektiv einsetzen und ihre potenziellen Gefahren umschiffen können.

Introducing Forrester's B2B Customer-Obsessed Growth Engine. Wenn sie Kunden gewinnen und Wachstum erzielen wollen, benötigen Firmen einen Kunden-besessenen Wachstumsmotor, der für Kunden und Einkäufer Mehrwert schafft und die Bereiche Marketing, Vertrieb und Produkte aufeinander ausrichtet.

It's About The Customer How Marketing And Sales Integrate For Success. Die Einkaufspraktiken und -Technologien haben sich schneller verändert als Markteinführungspraktiken und die Käufer haben nun höhere Erwartungen an den Einkauf. In dieser Sitzung erfahren Sie, wie man es Einkäufern ermöglicht, Käufe über digitale Kaufsignale abzuwickeln.

The State Of B2B Marketing Measurement 2023 Diese Sitzung bietet Strategien für B2B-Marketingspezialisten für die Ausrichtung ihrer Bemessung auf die Wachstumsstrategien ihrer Organisation und die Anforderungen ihrer Akteure.

Get Ready For The Age Of Cookieless Marketing Erfahren Sie hier, wie man die Auswirkungen der Datenschutzrichtlinie auf zentrale Marketing-Praktiken identifiziert und einschätzt. Lernen Sie neue Technologien kennen, die Marketingspezialisten dabei unterstützen, spezifische Herausforderungen zu meistern.

Darüber hinaus wird Forrester die Gewinner seiner Auszeichnungen B2B Return On Integration Honours und B2B Programmes Of The Year feiern, um Organisationen zu würdigen, die herausragende Leistungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen vorzuweisen haben, die das Umsatzwachstum steigern. Teilnehmer vor Ort in London haben Zugang zu allen Sponsoren und präsenten Inhalten, wie auch zu erleichterten Gesprächen und Sondersitzungen, wie dem Executive Leadership Exchange oder mehreren Sitzungen zum Themenbereich Diversität und Inklusion. Teilnehmer am B2B Summit in digitaler Form haben über die Veranstaltungsplattform Zugriff auf alle Konferenzsitzungen, einschließlich Vorträgen, Track-Sitzungen, Fallstudien und Sponsoren.

"Die europäischen Verantwortlichen befinden sich in einem merkwürdigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld mit zweideutigen, kontraintuitiven und widersprüchlichen Marktsignalen", sagte Paul Ferron, VP und Forschungsleiter bei Forrester. "Außerdem setzen Faktoren wie neue Datenschutzgesetze, die rasante Zunahme der generativen KI sowie der interne und externe Druck, schnell geschäftliches Wachstum zu erzielen, die B2B-Verantwortlichen unter enormen Druck. Beim B2B Summit EMEA lernen Marketing- und Vertriebsverantwortliche, wie man intelligente Entscheidungen trifft, um größeren geschäftlichen Erfolg zu erzielen."

Forrester ist eine der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsfirmen der Welt. Wir helfen Marktführern aus den Bereichen Technologie, Kundenerfahrung, digital, Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen dabei, mithilfe der Kunden-Besessenheit Wachstum zu beschleunigen. Durch firmeneigene Forschungsprojekte, Beratung und Veranstaltungen von Forrester werden Verantwortliche weltweit ermächtigt, bei ihrer Arbeit mutig voranzuschreiten Veränderungen zu meistern und den Kunden in den Mittelpunktihrer Führung, Strategie und operativen Tätigkeiten zu setzen. Unsere einzigartigen Einsichten fußen auf jährlichen Umfragen bei mehr als 700.000 Kunden, Wirtschaft- und Technologieführern weltweit; gründliche und objektive Forschungsmethodiken, wie Forrester Wave-Bewertungen; 70 Millionen in Echtzeit abgegebene Stimmen; und die Schwarmintelligenz unserer Kunden.

